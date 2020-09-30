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Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор" завершены, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Клинические испытания буквально сегодня закончились на Векторе", - сказала Попова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Она также сообщила, что продолжаются клинические испытания вакцины от коронавируса института Чумакова.

Попова отметила в интервью, что критика российских вакцин от коронавируса на Западе не имеет научного обоснования.

"Российские вакцины абсолютно не заслуживают никакой критики, кроме определенно обусловленной, но практического и научного под этим абсолютно нет ничего", - сказал она.

По ее словам, школа вакцинологии в РФ, в Советском Союзе исторически была очень сильная, все отечественные вакцины создавались и создаются по всем правилам и всем канонам,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вакцины все разные, и это очень хорошо", - сказала Попова.

Первой российской вакциной от коронавируса стала вакцина "Спутник V", разработанная Институтом имени Гамалеи Минздрава РФ. Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вторую вакцину разработал центр "Вектор" Роспотребнадзора. Регистрация вакцины "Вектора" "ЭпиВакКорона" ожидается до 15 октября.

22 сентября Минздрав РФ разрешил провести клинические исследования вакцины от коронавируса Федеральному научному центру исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Испытания планируется завершить в ноябре.


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