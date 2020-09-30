Клинические испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор" завершены, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Клинические испытания буквально сегодня закончились на Векторе", - сказала Попова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Она также сообщила, что продолжаются клинические испытания вакцины от коронавируса института Чумакова.

Попова отметила в интервью, что критика российских вакцин от коронавируса на Западе не имеет научного обоснования.

"Российские вакцины абсолютно не заслуживают никакой критики, кроме определенно обусловленной, но практического и научного под этим абсолютно нет ничего", - сказал она.

По ее словам, школа вакцинологии в РФ, в Советском Союзе исторически была очень сильная, все отечественные вакцины создавались и создаются по всем правилам и всем канонам,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вакцины все разные, и это очень хорошо", - сказала Попова.

Первой российской вакциной от коронавируса стала вакцина "Спутник V", разработанная Институтом имени Гамалеи Минздрава РФ. Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вторую вакцину разработал центр "Вектор" Роспотребнадзора. Регистрация вакцины "Вектора" "ЭпиВакКорона" ожидается до 15 октября.

22 сентября Минздрав РФ разрешил провести клинические исследования вакцины от коронавируса Федеральному научному центру исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Испытания планируется завершить в ноябре.