“Айпост” посылки солдатам будет отправлять бесплатно
14:49, 30 Սեպտեմբեր, 2020
“Айпост” предоставляет возможность бесплатных посылок в армию. Как сообщает «Арменпресс», “Айпост” распространила сообщение об этом.
“Внимание, отправьте ваши посылки в ВС Республики Армения БЕСПЛАТНО.
Уважаемые соотечественники, если вы хотите отправить посылки в подразделения Вооруженных сил, вы можете подойти с ними в любое отделение “Айпоста”, указав адрес “Ереван, Арцаха 61” и отправить любую посылку любого веса БЕСПЛАТНО. Тариф на посылки, отправляемые в Арцах через “Айпост”, составляет 0 драмов. Ниже представлен список необходимых вещей.
Предметы личной гигиены:
Зубная паста, щетка
Мыло, принадлежности для бритья
Туалетная бумага
Стерильные бинты, спальники
Также, носки и белье”, - говорится в сообщении “Айпоста”.
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