“Айпост” посылки солдатам будет отправлять бесплатно

14:49, 30 Սեպտեմբեր, 2020

“Айпост” предоставляет возможность бесплатных посылок в армию. Как сообщает «Арменпресс», “Айпост” распространила сообщение об этом.

“Внимание, отправьте ваши посылки в ВС Республики Армения БЕСПЛАТНО.

Уважаемые соотечественники, если вы хотите отправить посылки в подразделения Вооруженных сил, вы можете подойти с ними в любое отделение “Айпоста”, указав адрес “Ереван, Арцаха 61” и отправить любую посылку любого веса БЕСПЛАТНО. Тариф на посылки, отправляемые в Арцах через “Айпост”, составляет 0 драмов. Ниже представлен список необходимых вещей.

Предметы личной гигиены:

Зубная паста, щетка

Мыло, принадлежности для бритья

Туалетная бумага

Стерильные бинты, спальники

Также, носки и белье”, - говорится в сообщении “Айпоста”.