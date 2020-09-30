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Президент Армении направил письмо королю Иордании в связи с развязанной Азербайджаном войной

Президент Армении направил письмо королю Иордании в связи с развязанной Азербайджаном войной

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II ибн аль-Хусейну специальное письмо по поводу военных действий, развязанных Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“С большой болью и возмущением должен сообщить Вам, что Азербайджан предпринял очередное нападение на Республику Арцах (Нагорный Карабах), целясь и в направлении гражданского населения. В момент, когда я пишу это письмо, по обе стороны уже убиты или ранены десятки гражданских лиц и военных”, - написал президент Армен Саркисян.

Он подчеркнул, что в предыдущие месяцы руководство Азербайджана постоянно заявляло о своем намерении решить конфликт посредством войны.

Президент республики обратился к королю Иордании с просьбой использовать все имеющиеся на международных площадках связи и авторитет, чтобы как можно скорее прекратить кровопролитие и человеческие страдания.


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