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Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант выдвинул кандидата Демократической партии на пост президента США Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.

"Когда одни прибегали к насильственным решениям, он утверждал, что лучшая сила - это сила убеждения. Потому что оружие может остановить сердце, однако подходящие слова могут изменить многие сердца, а много сердец могут изменить мир", - заявил Брайант изданию Evening Standard.

Брайант сообщил о намерении номинировать Байдана в преддверии предвыборных дебатов кандидатов в президенты США,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Ранее на Нобелевскую премию мира выдвигали оппонента Байдена - президента США Дональда Трампа. Трамп в данной категории выдвинули уже трижды - депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде, член шведского парламента Магнус Якобссон и австралийский профессор Дэвид Флинт и трое его коллег.

 


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