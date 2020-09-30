Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант выдвинул кандидата Демократической партии на пост президента США Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.

"Когда одни прибегали к насильственным решениям, он утверждал, что лучшая сила - это сила убеждения. Потому что оружие может остановить сердце, однако подходящие слова могут изменить многие сердца, а много сердец могут изменить мир", - заявил Брайант изданию Evening Standard.

Брайант сообщил о намерении номинировать Байдана в преддверии предвыборных дебатов кандидатов в президенты США,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Ранее на Нобелевскую премию мира выдвигали оппонента Байдена - президента США Дональда Трампа. Трамп в данной категории выдвинули уже трижды - депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде, член шведского парламента Магнус Якобссон и австралийский профессор Дэвид Флинт и трое его коллег.