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СМИ: премьером Бельгии после двух лет кризиса станет фламандец де Кроо

СМИ: премьером Бельгии после двух лет кризиса станет фламандец де Кроо

Политические партии Бельгии согласовали формирование полноценного кабинета министров, без которого страна уже живет почти два года (652 дня), его возглавит фламандский либерал Александр де Кроо. Как сообщила в среду ведущая франкоязычная газета страны Soir, в Брюсселе завершается финальный раунд тяжелейших межпартийных переговоров, который продолжался более 72 часов,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

По итогам контактов в правящую коалицию войдут семь политических партий королевства, причем две фламандские радикальные партии, которые выиграли парламентские выборы в мае 2019 года, - "Новый фламандский альянс" и Vlaams belang - в коалицию не допущены.


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