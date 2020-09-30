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В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72

В США в ходе учений на полигоне Юма, штат Аризона, прошли испытания роботов LIDAR, целью которого был российский танк Т-72, сообщает Breaking Defense.

Данные роботы, оснащенные небольшими беспилотниками определили танк Т-72 с помощью алгоритма автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), созданного на основе более 3,5 миллиона фото военной техники,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Ранее Breaking Defense сообщило, что американская армия сократила до 20 секунд время для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и Китаем.

 


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