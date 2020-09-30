Заявление соучредителей Гуманитарной инициативы «Аврора» в связи c агрессией Азербайджана

Мы глубоко встревожены и опечалены полномасштабным нападением на Арцах и вспыхнувшим в регионе вооруженным конфликтом. Подобный политический авантюризм Азербайджана, поддержанный Турцией, является грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Мы самым решительным образом осуждаем эскалацию насилия, при которой мирное население обстреливают из крупнокалиберного оружия, а объекты гражданской инфраструктуры подвергают атакам. Мы твердо верим, что устойчивое разрешение конфликта может быть достигнуто исключительно путем мирных переговоров. Дух нашей общей человечности лежит в основе Гуманитарной инициативы «Аврора», корни которой уходят в трагические события Геноцида армян 1915-го года. Мы знаем из нашей истории и личного опыта, что даже в самые темные времена наше светлое будущее зависит от тех, кто неустанно стремится оказать другим помощь и подарить им надежду на лучшее. Сегодня, когда применение силы ведет к потере жизней, мы призываем людей всего земного шара потребовать немедленной де-эскалации конфликта и помочь добиться мира для жителей Арцаха. Мир не должен равнодушно смотреть на происходящее. Мы призываем международное сообщество безотлагательно принять все необходимые меры, чтобы способствовать восстановлению мира в регионе.

Нубар Афеян, Вартан Грегорян, Рубен Варданян, соучредители Лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии премии «Аврора» Доктор Том Катена, председатель Гуманитарной инициативы «Аврора»