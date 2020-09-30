Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи заявил официально о намерении ряда стран, в первую очередь США, закрыть свои посольства в Багдаде в случае продолжения обстрелов дипмиссий.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился немедленно расследовать ракетный удар по аэропорту Багдада, унесший жизни как минимум пятерых граждан.

"Продолжаются ракетные обстрелы, последний произошел вчера, в результате погибли пять человек, в том числе дети. Эти атаки вынудили ряд организаций и дипломатических миссий задуматься о закрытии посольств, в первую очередь – США, также Европейский союз обсуждает этот вопрос. Если в регионе не обеспечена безопасность, то они не могут работать в Ираке", - заявил аль-Каземи в ходе заседания кабмина страны. Видеозапись опубликована пресс-службой премьера,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

По словам премьера, западные дипломаты объяснили, что это не направленная против Ирака позиция, дело в ситуации с безопасностью в стране, и они не могут продолжать деятельность в Ираке.

Аль-Каземи подчеркнул, что в случае закрытия посольства "прекращается сотрудничество с этими странами в военной, культурной и экономической сферах", что особенно опасно в свете вызовов, с которыми столкнулся Багдад.