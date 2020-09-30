Армения готовится в ближайшее время представить в ЕСПЧ новые, дополненные сведения

Правительство Республики Армения в ближайшее время направит в Европейский суд по правам человека новую и дополненную информацию о принятых мерах.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил представитель Республики Армения в ЕСПЧ Егише Киракосян.

29 сентября Европейский суд по правам человека на основании заявления Армении вынес решение о применении промежуточных мер в отношении Азербайджана. Раскрывая скобки, Киракосян отметил, что применение промежуточных мер - это временные срочные меры, которые суд применяет в случаях, когда есть опасность необратимых последствий.

“Прецеденты, когда суд выносил промежуточные меры на основании заявления государства, единичны. Это - третье (первые два решения были приняты по заявлению Украины). Во всех случаях суд обычно обращается к обеим сторонам. Для нас это большой успех, так как это решение было принято на основании доказательств, представленных Республикой Армения, поскольку суд даже не счел необходимым направить их правительству Азербайджана для получения дополнительной информации. Этого было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что представленные нами доказательства были основополагающими для решения о применении промежуточных мер ЕСПЧ”, - сказал Киракосян.

По его словам, в ближайшее время Республика Армения представит новую, дополненную информацию о предпринимаемых мерах. Представитель Республики Армения в ЕСПЧ подчеркнул, что они также будут ждать ответа от правительства Азербайджана, на основании которого они также представят комментарии.

“Мы подали заявку в воскресенье, 27 сентября, но вчера утром, когда мы узнали о действиях в направлении Вардениса, мы представили новые данные и доказательства. Вечером предоставили более подробную информацию, в том числе и о жертвах”, - сказал Киракосян.

Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой принять промежуточные меры в отношении Азербайджана, то есть заставить Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов вдоль линии соприкосновения с Республикой Армения и с Республикой Арцах. Заставить Азербайджан воздержаться от неизбирательных наступательных операций, заставить Азербайджан воздерживаться от обстрелов гражданских объектов и населенных пунктов.

В частности, принимая во внимание тот факт, что ситуация может привести к серьезным нарушениям Конвенции, Палата ЕСПЧ, состоящая из 7 судей, решила применить Правило 39 Регламента Суда. Чтобы предотвратить эти нарушения, в соответствии с Правилом 39, ЕСПЧ призывает Азербайджан и Армению воздерживаться от любых мер, в частности военных действий, которые могут привести к нарушениям прав Конвенции, в том числе подвергнуть опасности жизнь и здоровье людей. ЕСПЧ также призывает Азербайджан и Армению выполнять свои обязательства по Конвенции, в частности статьи 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания).

Обе высокие договаривающиеся стороны должны как можно скорее представить Европейскому Суду информацию о выполнении своих обязательств.

Лилит Демурян