Ночью бои продолжались по всему периметру границы Арцаха, но не с той же интенсивностью

Бои, ведущиеся вдоль границы Арцаха, в ночь с 29 на 30 сентября все еще продолжались, но не с такой интенсивностью, как накануне. Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил на пресс-конференции представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Ночью бои продолжались вдоль всей границы Арцаха, но они не были столь интенсивными, как вчера, хотя местами были и артиллерийские обстрелы”, - сказал он.

Ованнисян напомнил, что ранним утром Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабные наступательные операции на северном направлении Арцаха, в частности, нанося воздушные и артиллерийские удары. На данный момент в этом направлении идут бои. “Мы должны четко заявить, что используется много средств, в том числе и высокоточные средства дальнего действия, БПЛА, большое количество артиллерии. Наши Вооруженные силы героически сопротивляются. У нас есть жертвы, о которых мы сообщим позже. Противник понес потери, как в живой силе, так и в технике, в частности, в бронетехнике”, - сказал Ованнисян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 4 мирных жителя: 2 ребенка, 1 женщина и 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения. БПЛА, принадлежащим ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1900 раненых. Противник потерял 74 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера.