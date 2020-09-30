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Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден оценил место действующего президента страны Дональда Трампа в истории страны, сообщает NBC.

Во время предвыборных дебатов Трамп заявил, что за 47 месяцев на посту главы страны сделал больше, чем Байден за 47 лет, которые тот находился на государственной службе. Однако оппонент критически оценил итоги его президентского срока,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"Вы худший президент, который когда-либо был в Америке", - ответил Байден.

Президентские выборы состояться в США 3 ноября. До этого времени кандидатам предстоит еще дважды встретиться в прямом эфире. 


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