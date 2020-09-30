Генерал рассказал о российских военных базах в Сирии

Военные базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе выгодны России не только с военной и политической точек зрения, но и с экономической, заявил в интервью РИА Новости бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков.

Он назвал "исключительно важным" наличие у России баз в Сирии,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"Решения военно-политического руководства РФ следует признать обоснованными и правильными, чтобы там ни пытались заявлять различные либеральные экономисты о чрезвычайной затратности данных решений. Если подойти к данной проблеме системно, о политической выгоде говорить не буду, но и экономическая целесообразность размещения военных баз в Сирии становится очевидной", - сказал Чварков, возглавлявший центр в 2016 году.

Он пояснил, что речь в первую очередь идет о нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве и логистике. "Надо только лишь погрузиться в эту проблему. Но лить воду на мельницу не всегда значит получить муку. Банально нужно зерно", - добавил генерал.