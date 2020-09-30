Правительству будет предоставлено право утверждения нового мобилизационного плана экономики

Постоянная комиссия НС Армении по вопросам обороны и безопасности одобрила проект закона, которым предлагается в ряд полномочий правительства в сфере обороны включить также и полномочия по утверждению мобилизационного плана экономики республики.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об обороне” представил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

“Проектом предлагается в ряд полномочий правительства включить также полномочия по утверждению мобилизационного плана экономики республики. В настоящее время действует соответствующий план, утвержденный указом президента Армении”, - представил Балаян.

Принятие проекта позволит постановлением правительства утвердить новый мобилизационный план экономики республики, что стало актуальным в условиях военных действий, развязанных в настоящее время Азербайджаном и объявленного в Республике Армения военного положения.

Замминистра также сообщил, что проект мобилизационного плана экономики республики уже разработан и согласован с Министерством экономики.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибло 4 мирных жителя: 2 ребенка, 1 женщина и 1 мужчина.

Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения. БПЛА, принадлежащим ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести.

В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1900 раненых. Противник потерял 74 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера.

Анна Григорян