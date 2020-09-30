Турция должна быть исключена из состава Минской группы ОБСЕ: заявление МИД Арцаха

Турция на протяжении долгого времени активно пытается использовать азербайджано-карабахский конфликт для продвижения своей деструктивной внешнеполитической повестки на Южном Кавказе, причем, не только публично выражая безоговорочную солидарность с Азербайджаном, но и оказывая этой стране свою непосредственную поддержку, в том числе военного характера. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах.

“Раньше Турция играла роль теневого кукловода, направляющего действия Азербайджана, но сейчас Анкара принимает непосредственное участие в международных противоправных действиях властей Азербайджана против народа Арцаха, поощряя преступные действия Баку, оказывая военно-политическую и информационную поддержку, предоставляя оружие, в частности, беспилотные летательные аппараты и ракетные системы залпового огня, отправляя военных специалистов и вербуя наемников с Ближнего Востока для участия в войне против Республики Арцах. Ярким примером такого агрессивного поведения Турции является уничтожение армянского самолета турецким истребителем F-16 в воздушном пространстве Армении.

Степень опасности региональной роли Турции растет на фоне роста экспансионистских устремлений турецкого руководства, основанных на фантомных воспоминаниях империи, которая, прежде чем прекратить свое существование, в 1915 г. осуществила первый геноцид 20-го века, и продолжала его с 1915 по 1923 гг . Наряду с амбициями, нынешние власти Турции получили в наследство от забытой империи не только ее политику, но и ее преступные способы и средства ее осуществления. Примечательно, что азербайджано-карабахский конфликт возник еще в 1918 году в результате военной интервенции турецких войск на Южном Кавказе. Продолжая Геноцид армян 1915 года, в 1918 году турецкие войска вторглись в Арцах и устроили резню армянского населения Шуши. Однако все попытки турецких войск подчинить Арцах Азербайджану, имеющему весьма короткую историю, провалились. Спустя более ста лет Турция пытается повернуть колесо истории вспять.

Значительная роль Турции в преступлениях, совершенных Азербайджаном против народа Арцаха, имеет достаточные документальные свидетельства, она не вызывает сомнений. Ответственность Анкары не ограничивается прямым совершением преступлений, совершенных властями Азербайджана, она также включает в себя контроль преступной деятельности, управление как на подготовительном этапе, так и во время их совершения. Действия Турции в контексте азербайджано-карабахского конфликта - это больше, чем просто помощь и разжигание новых преступлений против Азербайджана. Такая позиция турецких лидеров является неотъемлемой частью преступного поведения, свидетельствует о существовании соглашения между Турцией и Азербайджаном о достижении систематических шагов для достижения общей цели посредством совместного контроля над реализацией их оккупационных программ. Международное сообщество должно полностью осознать, что Турция вместе с Азербайджаном несут полную ответственность за нарушение мира и безопасности в регионе и должны нести равную ответственность за грубое нарушение международного права и Устава ООН.

После всех этих действий Турция больше не может считаться членом Минской группы ОБСЕ, она больше не может участвовать в посреднической миссии ОБСЕ в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта. Турция должна быть исключена из Минской группы ОБСЕ, поскольку ее присутствие в этой международной посреднической структуре будет способствовать деструктивным и преступным действиям, направленным на развязывание войны с Республикой Арцах. Мы вновь подчеркиваем, что в условиях, когда Азербайджан, под руководством Турции, игнорирует призывы международного сообщества немедленно прекратить военные действия и последовательно отказывается решать азербайджано-карабахский конфликт исключительно мирным путем, международное признание Республики Арцах станет коллективным вкладом мирового сообщества в восстановление мира и безопасности в регионе, а также в создание условий для решения всех остальных вопросов путем переговоров.

Кроме того, признание прочных правовых основ и законных результатов реализации народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение станет эффективным фактором для сдерживания турецко-азербайджанской геноцидальной политики в отношении Республики Арцах, от которой ни Баку, ни Анкара не собираются отказываться. Мы считаем, что международное признание Республики Арцах полностью умещается в представления цивилизованного мира и, в первую очередь, в рамках политических и гуманитарных обязательств тех стран, которые признали и осудили Геноцид армян 1915 - 1923 гг., - говорится в заявлении МИД Арцаха.