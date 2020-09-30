Пашинян: Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха

Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер этой страны Никол Пашинян, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Действия Армении направлены на установление длительной стабильности в Нагорном Карабахе, добавил он.

"Да, в нашей повестке есть вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха. Есть также возможность заключения военно-политического союза с Карабахом", - отметил он.

По его словам, Армения обеспечит свою безопасность с участием ОДКБ или без участия этой организации. Он при этом отметил, что страна находится в постоянном контакте с партнерами по ОДКБ.

Пашинян также сообщил, что Армения готова принять заседание межправсовета ЕАЭС 9 октября в Ереване.