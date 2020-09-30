Пашинян заявил, что не обсуждал с Путиным возможное военное вмешательство РФ в конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во вторник в ходе телефонной беседы не обсуждали возможное военное вмешательство РФ в карабахский конфликт. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил Пашинян.

"Мы не обсуждали с президентом РФ возможное военное вмешательство России в карабахский конфликт. Также мы пока не нуждаемся в использовании потенциала 102-й российской базы, однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты", - отметил он.

Армения хочет построить качественно новые отношения с Россией, сообщил политик. "В отношениях между Арменией и РФ ничего не произошло, и нет никаких нюансов которые не присутствовали раньше. Наша цель в отношениях с Россией - выстраивание отношений нового уровня и качества", - сказал Пашинян.