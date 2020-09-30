Победа будет за нами: Анна Акопян в Степанакерте встретилась с женщинами- парламентариями Арцаха

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в Степанакерте встретилась с женщинами-парламентариями Арцаха. Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, в своем выступлении она отметила, что сложилась очень тяжелая военная ситуация, но двух мнений быть не может - нужно быть сильными и твердыми.

“Мы, женщины, должны быть очень сильными, чтобы преодолеть все трудности. Весь смысл моего пребывания здесь в том, что в это трудное время я хочу быть с армянами Арцаха. Мы должны быть как можно сильнее. Я не сомневаюсь в силе арцахской женщины, всех армянских женщин, просто хочу, чтобы весь мир поверил раз и навсегда, что мы не будем колебаться, мы не будем бояться, победа в этой войне рано или поздно будет за нами. В этом я убеждена”, - сказала Анна Акопян, добавив, что это время - историческое, мы в первую очередь надежды возлагать должны на самих себя. По дороге в Арцах муж сказал мне, что наш сын, который в резерве, тоже должен быть на передовой. Я сказала сыну: “Знай, я тебя обожаю, но в этом мире нет ничего выше, чем умереть за Родину”. Я говорю об этом всю мою жизнь. Никакие обстоятельства во мне как в матери не могут изменить эти слова ни сегодня, ни через год, ни через десять лет. И я знаю, что я не одна такая, я одна из сотен, тысяч женщин, матерей, и в этом наша победа”, - сказала Анна Акопян.

Депутат фракции “Справедливость” парламента Арцаха Метаксия Акопян на встрече рассказала об особенностях характера народа Арцаха, подчеркнув, что и в этот раз народ Арцаха, как и всегда объединен. Все женщины - как одна семья, нет разницы между детьми, есть наши дети, наши семьи. Сейчас на границе стоят солдаты из всех семей - мужья, братья, сыновья. Женщины ни на секунду не впадали в депрессию, все уверены, что мы победим, в этой войне мы обязательно победим. Мы просто обречены на это. У нас нет другого выбора”.

Элеонора Аванесян, член фракции “Азат Айреник”, подчеркнула, что женщины твердо стоят на своем и не уступят. “Мы готовы идти до самого конца”.

“Мужская спина должна быть крепкой. Сегодня мы, женщины, не отстаем от мужчин. Мы должны быть сильными, мы должны быть едиными, в этом наша сила, мы сильны будучи вместе. Благодарим Вас за визит. Я ни на секунду не сомневаюсь, что Бог поможет нам и в этот раз, победа будет за нами. Это временное испытание, временный вызов, который мы должны с честью преодолеть, все вместе, объединившись. “Да благословит Бог наших солдат”, - сказала Карина Атаян, член фракции ДПК “Свободная родина”.