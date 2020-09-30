Европейские индексы - 29-09-20

МОСКВА, 30 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.35% и составил 12825.82 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4729.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.51% и составил 5897.50 пункта, а российский RTSI снизился на 0.96% и составил 1155.67 пункта.