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Полное содействие сопредседательству Минской группы ОБСЕ: заявление Совета безопасности ООН

Полное содействие сопредседательству Минской группы ОБСЕ: заявление Совета безопасности ООН

По итогам закрытого обсуждения эскалации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта Совет безопасности ООН выступил с заявлением. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Члены Совета безопасности ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и выражают сожаление по поводу жертв среди гражданского населения.

Члены Совета безопасности ООН поддерживают призыв Генерального секретаря к сторонам конфликта  немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и немедленно вернуться к конструктивным переговорам.

Члены Совета безопасности ООН выразили свою полное содействие центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвали стороны работать с ними, чтобы насколько возможно скорее возобновить диалог без предварительных условий”.


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