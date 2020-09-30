Полное содействие сопредседательству Минской группы ОБСЕ: заявление Совета безопасности ООН

По итогам закрытого обсуждения эскалации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта Совет безопасности ООН выступил с заявлением. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Члены Совета безопасности ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и выражают сожаление по поводу жертв среди гражданского населения.

Члены Совета безопасности ООН поддерживают призыв Генерального секретаря к сторонам конфликта немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и немедленно вернуться к конструктивным переговорам.

Члены Совета безопасности ООН выразили свою полное содействие центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвали стороны работать с ними, чтобы насколько возможно скорее возобновить диалог без предварительных условий”.