Конгрессмены США осудили Азербайджан и Турцию за расширение конфликта из Арцаха в Армению

Многие члены Конгресса, Сената и Палаты представителей распространили заявления, осуждающие Азербайджан и Турцию за военное нападение на свободную и независимую Республику Арцах, которое расширилось и в сторону Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки - ANCA.

“ANCA призывает Конгресс США предпринять незамедлительные шаги для прекращения военной помощи США режиму Алиева в Баку и применения широких военных и экономических санкций против Турции”, - сказал председатель ANCA Раффи Амбарян.

В течение первых же 48 часов после нападения Азербайджана на Арцах ANCA и его сторонники направили в Белый дом более 100 000 писем, призвав, в частности, прекратить военную помощь США Азербайджану, наказать союзника НАТО - Турцию.

Сенатор США Роберт Менендес заявил: “Я со всей строгостью осуждаю нападение Азербайджана на Нагорный Карабах, агрессивные действия которого получают поддержку Турции”. Он подчеркнул, что администрация Трампа должна прекратить содействие Азербайджану.

Сенатор США Эд Маркин подчеркнул, что, он рядом с народом Армении и Нагорно-Карабахской Республики. “Пособничество Турции Азербайджану, оказание военной помощи и провокационные заявления в адрес Армении подрывают посреднические усилия США, которые должны способствовать установлению мира в регионе”, - сказал сенатор.

Сенатор США Джек Рид заявил: “Армяне в случае нападения имеют право защищаться. Я глубоко обеспокоен эскалацией ожесточенных боев между азербайджанскими войсками и армянскими войсками в Нагорном Карабахе. Я призываю к сдержанности, необходимо предпринять шаги для предотвращения дальнейшей угрозы мирному населению.

Президент Трамп должен стремиться к немедленному прекращению боевых действий и способствовать мирному урегулированию». Он отметил, что все страны региона должны работать над преодолением этого кризиса.

С заявлениями, поощряющими и поддерживающими армянскую сторону, также выступили конгрессмены Дон Бейер, Тони Карденас, сенатор Кори Букер и ряд других конгрессменов.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибло 4 мирных жителя: 2 ребенка, 1 женщина и 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения. БПЛА, принадлежащим ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1900 раненых. Противник потерял 72 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера.