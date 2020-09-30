Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетил раненых офицеров и солдат
00:42, 30 Сентябрь, 2020
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетил военный госпиталь “Мурацан”, ознакомился с ситуацией и навестил раненых офицеров и солдат.
Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Совета безопасности Армении, секретарь Совбеза ознакомился с ходом лечения раненых, пожелал им скорейшего выздоровления и выразил благодарность за самоотверженную службу.
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