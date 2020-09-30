Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетил раненых офицеров и солдат

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетил военный госпиталь “Мурацан”, ознакомился с ситуацией и навестил раненых офицеров и солдат.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Совета безопасности Армении, секретарь Совбеза ознакомился с ходом лечения раненых, пожелал им скорейшего выздоровления и выразил благодарность за самоотверженную службу.