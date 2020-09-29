Посол Армении объяснил перенос заседания межправкомиссии по ВПК

Заседание межправительственной комиссии Армения-РФ по ВПК не отменено, а перенесено по техническим причинам, это никак не связано с ситуацией в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Ни в коем случае не связано", - заявил посол, отвечая на вопрос, является ли причиной переноса встречи ситуация в Нагорном Карабахе.

"Встреча должна была состояться 14-18 сентября, из-за отсутствия авиасообщения ее перенесли на новые даты, а сейчас тоже перенесли, так как, во-первых, есть необходимость находиться в Армении, а во-вторых - отсутствие авиационного сообщения регулярного с Россией. Исключительно по этим причинам - перенесли командировку", - пояснил Тоганян.

Он подчеркнул, что это "технический перенос встречи".