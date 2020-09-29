Турецкие офицеры напрямую вовлечены в действия Баку против Арцаха: Пашинян в интервью Би-Би-Си

Премьер-министр Никол Пашинян дал сегодня интервью британской службе новостей Би-Би-Си.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе интервью премьер-министр Армении призвал международное сообщество осудить агрессию Турции и Азербайджана в отношении Арцаха и Армении. Никол Пашинян отметил, что вот уже три дня мирное население Арцаха подвергается атакам азербайджанских вооруженных сил, а сегодня турецкие силы напрямую присоединились к агрессии против мирного населения Армении.

“Несколько дней назад вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную военную операцию по всей линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Мы характеризуем их как заранее спланированную агрессию против народа Нагорного Карабаха. Вооруженные силы Азербайджана наносят удары по городам и селам Нагорного Карабаха, гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

Сегодня то же самое произошло с селами на территории Республики Армения: вооруженные силы Азербайджана продолжили наступательные операции. Очень важно отметить, что турецкие военные инструкторы и офицеры дислоцированы в Азербайджане и принимают непосредственное участие в боевых действиях, в результате которых погибли десятки и ранены сотни людей”, - сказал премьер-министр Пашинян.

Премьер-министр Пашинян сообщил, что турецкие истребители F-16 также атакуют Армению и Арцах. “Турецкие истребители F-16 в настоящее время летают над Нагорным Карабахом и полностью вовлечены в боевые действия. Турция не скрывает этого, и только две страны заявили, что намерены разрешить нагорно-карабахский конфликт военными средствами: первая - это Азербайджан, а вторая - Турция. Нагорный Карабах и Армения стоят перед экзистенциальной угрозой”, - отметил премьер-министр Армении.

Коснувшись звучащих из Азербайджана обвинений, что армянская сторона якобы первой начала военные действия, Никол Пашинян отметил, что каждое обвинение должно основываться на конкретных фактах. “Став премьер-министром Армении, я назвал конкретную формулу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, я считаю, что у этого вопроса нет военного решения. Эта формула заключается в том, что любое решение должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана. Я первый армянский лидер, вовлеченный в переговорный процесс, который сделал такое заявление”, - сказал премьер-министр Республики Армения.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что народ Арцаха имеет право на свободное самоопределение, а все международное сообщество должно заставить Турцию выйти из этого конфликта, поскольку ее вовлеченность в этот конфликт только еще более усугубляет ситуацию.

Запись интервью премьер-министра службе новостей Би-Би-Си:

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p08sw5px