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Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян детально представил развития после развязанной Азербайджаном военной агрессии. Президент РФ выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями и подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня и принятия шагов по деэскалации ситуации.
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