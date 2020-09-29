Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
21:11, 29 Сентябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян детально представил развития после развязанной Азербайджаном военной агрессии. Президент РФ выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями и подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня и принятия шагов по деэскалации ситуации.
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