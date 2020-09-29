Время в Ереване: 11:07:36,   30 Сентябрь

Президент Арцаха и вице-премьер Армении встретились с добровольцами

Президент Арцаха и вице-премьер Армении встретились с добровольцами

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщил, что с вице-премьером Республики Армения Тиграном Авиняном вновь встретились с добровольцами. Как сообщает Арменпресс, Арутюнян отметил:

“Сегодня вместе с вице-премьером Республики Армения Тиграном Авиняном мы вновь встретились с нашими добровольцами. Все они настроены на победу.

Преданная любовь и почтение к Родине сидят в глубине сознания каждого из нас, вне зависимости от степени образованности и социального статуса, и яркое проявление всего этого сегодня очевидно. 

Мы решительны в наших действиях, в нашей борьбе, в своем пути в вечности, потому что обязаны не только сохранить святое наследие предков, но и передать его новым поколениям армян. 

Мы победим, потому что как единая нация мы можем это сделать, потому что справедливы наши устремления, потому что такова наша судьба”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации