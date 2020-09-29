Президент Арцаха и вице-премьер Армении встретились с добровольцами
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщил, что с вице-премьером Республики Армения Тиграном Авиняном вновь встретились с добровольцами. Как сообщает Арменпресс, Арутюнян отметил:
“Сегодня вместе с вице-премьером Республики Армения Тиграном Авиняном мы вновь встретились с нашими добровольцами. Все они настроены на победу.
Преданная любовь и почтение к Родине сидят в глубине сознания каждого из нас, вне зависимости от степени образованности и социального статуса, и яркое проявление всего этого сегодня очевидно.
Мы решительны в наших действиях, в нашей борьбе, в своем пути в вечности, потому что обязаны не только сохранить святое наследие предков, но и передать его новым поколениям армян.
Мы победим, потому что как единая нация мы можем это сделать, потому что справедливы наши устремления, потому что такова наша судьба”.
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