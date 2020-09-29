ВС Азербайджана провалили выполнение боевых задач своего руководства: Пашинян 

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркивает, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. По словам премьер-министра, переговорный процесс должен продолжиться там, где он был начат, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но для этого нужна соответствующая атмосфера. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в передаче «60 минут» телеканала Россия-1.

«Мы считаем, что переговорный процесс должен продолжаться там, где он был начат, - это сопредседательство Минской группы. Что касается конкретных переговоров, то для переговоров нужна соответствующая атмосфера. Говорить о переговорах, особенно об их содержании, в условиях конкретных военных действий очень сложно. Прежде всего, необходимо остановить насилие. Азербайджан должен признать, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. Эта война началась не на пустом месте. В течение долгого времени правительство Азербайджана пропагандировало ненависть к армянам. Долгое время оно угрожало разрешить нагорно-карабахский конфликт военными средствами, несмотря на международные призывы», - сказал премьер.

Он выразил надежду, что по крайней мере нынешняя ситуация убедит Азербайджан в том, что у конфликта нет военного решения, потому что вооруженные силы Азербайджана не выполнили задачу своего военно-политического руководства, не смогли добиться каких-либо успехов на военном фронте. То есть решить свою проблему они не смогли. И я надеюсь, что это убедит Азербайджан в том, что у конфликта нет военного решения. «Существует только мирный переговорный процесс, каждое решение должно быть приемлемым не только для Азербайджана, но также для Армении и Нагорного Карабаха», - добавил Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что став премьер-министром, он предложил и продолжает предлагать чёткую формулировку для урегулирования конфликта: каждое решение должно быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. «Это решение должно быть одинаково приемлемым для всех. К сожалению, президент Азербайджана хочет найти решение, которое будет приемлемо только для Азербайджана. Это невозможно, нужен компромисс, нужна атмосфера компромисса, поэтому Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Армении и Арцаха. Агрессия Азербайджана была заранее спланированной операцией, потому что нет сомнений в том, что эта операция была спланирована во время военных учений с участием турецких вооруженных сил», - заключил Пашинян.