Международное сообщество должно заставить Турцию покинуть Южный Кавказ: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество осудить агрессию, развязанную Азербайджаном и Турцией против Арцаха, и заставить Турцию покинуть регион Южного Кавказа. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в передаче «60 минут» телеканала Россия-1.

«Турция вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, турецкие военные инструкторы, высокопоставленные офицеры сейчас находятся на командных пунктах Азербайджана, а в некоторых местах даже руководят боевыми действиями. В международной прессе появлялись многочисленные сообщения о том, что Турция перебрасывает наемников из Сирии в Азербайджан для участия в войне против Арцаха и Республики Армения.

Поступают сообщения о том, что между местными жителями и этими наемниками уже произошли столкновения в некоторых частях Азербайджана, потому что наемники пытаются навязать в этих деревнях правила шариата. Они заходят в магазины, заставляют их перестать продавать алкоголь и т.д.», - сказал Пашинян.

Коснувшись сбитого армянского самолета турецким истребителем F-16, премьер-министр отметил, что этот инцидент является доказательством прямого участия Турции в конфликте.

«Очевидно, что сейчас Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под угрозой со стороны Турции. Турция ищет возможность более активной вовлеченности в этом конфликте. Они ищут возможность перебросить свои войска в Нахичевань. У нас есть информация о том, что некоторые подразделения турецкой армии уже там. Часть турецких войск находится в Азербайджане с августа, они проводили там совместные военные учения», - сказал Пашинян, добавив, что военная операция против Арцаха и Армении была подготовлена во время этих учений.

Никол Пашинян подчеркнул, что с учетом Геноцида армян, совершенного Османской Турцией в начале 20 века, армянский народ рассматривает эту войну как экзистенциальную угрозу.

«Армения должна использовать свое право на самооборону. Международное сообщество должно решительно осудить агрессию Азербайджана, Турции и заставить Турцию полностью уйти из региона, потому что ее присутствие здесь может еще больше расширить масштабы этой войны. Это заставит Азербайджан прекратить боевые действия», - сказал премьер.