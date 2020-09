При поддержке Турции Азербайджан расширяет географию военных действий: Пашинян

При активной политической и военной поддержке Турции Азербайджан расширяет географию боевых действий, перемещая их на территорию Армении. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Армения и Арцах адекватно ответят на попытки Азербайджана подорвать региональный мир и стабильность», - написал премьер.

Azerbaijan, with active encouragement, political and military support of #Turkey, is expanding geography of hostilities to territory of Armenia. #Armenia and #Artsakh will give adequate military-political response to Azerbaijan’s attempts to undermine regional #security & #peace