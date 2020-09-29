Более ста врачей и медицинских работников из центра "Маймонидес", одного из самых авторитетных медицинских учреждений в США, проявили интерес к российской вакцине "Спутник V" в ходе онлайн-брифинга с российскими учеными из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Маймонидес" с марта находился на передовой в борьбе с пандемией коронавируса: он входит в десятку лучших больниц США по лечению инфарктов, прочих сердечных заболеваний, а также пневмонии, и в ходе пандемии его полностью перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Все медики, которые приняли участие в брифинге, обладают большим опытом лечения COVID-19,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V".

"Ученые Центра имени Гамалеи в деталях рассказали американским коллегам об основных этапах разработки вакцины "Спутник V", включая результаты проведенных клинических испытаний, а также о ходе проводимых в настоящий момент пострегистрационных клинических испытаний", - рассказали в фонде.