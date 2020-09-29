Происходящее – преступление: заявление международного «Лазаревского клуба» 

Международный «Лазаревский клуб» в связи с началом войны вокруг Нагорного Карабаха выступил с заявлением. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Итак, Азербайджан и стоящая в этом случае за ним Турция выбрали войну, чтобы решить в свою пользу судьбу Нагорного Карабаха. Страна, уличенная всем миром в совершении массового геноцида своего армянского населения в начале ХХ века, сто лет спустя снабжает и поощряет бывшую союзную советскую республику в стремлении «не допустить дальнейшего существования так называемого второго армянского государства», «очистить оккупированные земли».

Земли. Им нужны земли. Как и в ХХ веке, люди им не нужны. Именно поэтому в первый же день активных боевых действий бомбардируются Степанакерт и Шуши, в которых нет никаких линий фронта.

Международный российско-армянский «Лазаревский клуб» считает происходящее преступлением. Как и многие, мы предупреждали в июле в своём Заявлении «Не допустить войны» о пороке взвинчивания напряженности, способной привести весь регион к апокалипсису. Мы помним о такой попытке в апреле 2016 года. Теперь всё гораздо серьезнее и масштабнее. Может быть, еще и потому, что инициатива с нарушением многолетнего режима прекращения огня сошла в 2016 году руководству Азербайджана с рук.

Как ответственные люди, мы далеки от желания идеализировать поведение конфликтующих сторон, но фейки азербайджано-турецкой пропаганды о «контрнаступлении» вооруженных сил Азербайджана в ответ на мифическое «нападение» со стороны Армении и Арцаха оскорбляют ум.

Мы приветствуем усилия России и других стран – сопредседателей Минской группы по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, предпринимаемые для незамедлительного прекращения огня. Христианские ценности русского и армянского народов не позволяют радоваться чужим смертям, ибо колокол всегда звонит по тебе. Верим в возможность мирной жизни на Кавказе, в способность найти выход даже из многолетнего тупика. При воле и желании. Чтобы так и произошло, нарушитель не должен стать выгодоприобретателем вследствие своего поведения”.