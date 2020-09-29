В Гондурасе журналиста застрелили во время прямой трансляции

Вооруженные люди на мотоцикле выстрелили в журналиста Луиса Альмендареса в Гондурасе, он скончался, сообщает местное издание Prensa.

В воскресенье журналист вел прямую трансляцию в Facebook из города Комаягуа в центральной части страны, когда на него было совершено нападение. Два человека, которые ехали на мотоцикле, выстрелили в него несколько раз, а затем скрылись. Альмендарес получил три огнестрельных ранения. Раненого журналиста срочно доставили в больницу, где ему сделали операцию. Однако в понедельник утром 35-летний журналист скончался,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пока он еще был в сознании, он рассказал властям, что направлялся в магазин, когда внезапно появились нападавшие. Сейчас власти пытаются установить их местонахождение.

Издание Criterio отмечает, что Луис Альмендарес был известен тем, что разоблачал местных предпринимателей и политиков, особенно в вопросах коррупции и незаконного оборота наркотиков.