Премьер Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил намерение всецело развивать отношения с Россией.

"Я хочу всецело развивать японо-российские отношения", - сказал Суга.

По его словам, он обещает положить конец проблеме "северных территорий", как в Японии называют Южные Курилы, и "не откладывать ее следующим поколениям",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщалось ранее, телефонный разговор Суги и Путина состоялся во вторник. Это были первые переговоры российского лидера и Суги, который 16 сентября был избран 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.