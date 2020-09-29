При взрыве бомбы в Афганистане погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли или пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Дайкунди в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на министерство внутренних дел.

Как сообщает МВД Афганистана, взрыв, в результате которого в том числе погибли женщины и дети, произвели боевики радикального движения "Талибан".

"Талибан" пока не комментирует это нападение,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля. В рамках соглашения из афганских тюрем были освобождены 5 тысяч заключенных талибов.