Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

При взрыве бомбы в Афганистане погибли не менее 15 человек

При взрыве бомбы в Афганистане погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли или пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Дайкунди в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на министерство внутренних дел.

Как сообщает МВД Афганистана, взрыв, в результате которого в том числе погибли женщины и дети, произвели боевики радикального движения "Талибан".

"Талибан" пока не комментирует это нападение,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля. В рамках соглашения из афганских тюрем были освобождены 5 тысяч заключенных талибов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации