Шумерский барельеф сняли с аукциона в Великобритании и передадут Ираку

Шумерскую скульптуру, возраст которой предположительно составляет 2400 лет, сняли с аукциона и вернут Ираку при активном содействии Британского музея, сообщает The Guardian.

Барельеф выставили на онлайн-аукцион TimeLine еще в мае 2019 года, однако сотрудники Британского музея заподозрили неладное и обратились в полицию.

"Нам часто встречаются контрабандные таблички, изделия из металла, печати и фигурки. Но тут речь идет об уникальной находке. Артефакты такого качества — большая редкость", — пояснил куратор Британского музея Джон Симпсон, уточнив, что известно всего около 50 подобных произведений искусства из Древней Месопотамии.

На аукционе она была ошибочно представлена как "аккадская табличка из западной Азии", поступившая из частной коллекции 90-х годов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На самом деле, она не аккадская, а шумерская, и это точно не табличка", — заверил Симпсон.

Выяснилось, что это часть обетного настенного украшения, которое относится к третьему этапу раннединастического периода Южного Ирака. На нем изображена сидящая мужская фигура в шумерской длинной юбке (каунакесе).

Эксперт описал ее как верховного жреца или правителя, его поднятая правая рука держит церемониальный кубок, а левая прижимает к коленям пальмовой лист. На артефакте обнаружены следы горения, что может говорить о том, что он относится к находкам из древнего шумерского города Гирсу (современное название Телло) в Южном Ираке.

По мнению Симпсона, со временем и при определенной доле везения есть шанс найти остальные фрагменты скульптуры.

Устроители аукциона отказались от артефакта, узнав о его незаконном происхождении.

По договоренности с руководством Ирака барельеф будет выставлен в Британском музее в течение двух месяцев, а затем его отправят на родину.