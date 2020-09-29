Погибший военнослужащий Ваагн Тахмазян жив и продолжает выполнять свои боевые задачи

В Министерстве обороны Арцаха уточнили данные погибших военнослужащих и отметили, что ранее объявленный убитым военнослужащий жив и продолжает выполнять поставленные перед ним военные задачи.

Арменпресс представляет сообщение Армии обороны.

“Принимая Ваше возмущение неточностью в опубликованных списках жертв, сообщаем Вам, что в военное время, когда боевая обстановка меняется ежеминутно, к сожалению, избежать таких случаев невозможно. Доводим до Вашего сведения, что солдат Ваагн Варданович Тахмазян жив и продолжает выполнять свои боевые задачи. Приносим свои извинения родным и близким солдата Тахмазяна”.