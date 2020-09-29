Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

Погибший военнослужащий Ваагн Тахмазян жив и продолжает выполнять свои боевые задачи

Погибший военнослужащий Ваагн Тахмазян жив и продолжает выполнять свои боевые задачи

В Министерстве обороны Арцаха уточнили данные погибших военнослужащих и отметили, что  ранее объявленный убитым военнослужащий жив и продолжает выполнять поставленные перед ним военные задачи.

 Арменпресс представляет сообщение Армии обороны.

“Принимая Ваше возмущение неточностью в опубликованных списках жертв, сообщаем Вам, что в военное время, когда боевая обстановка меняется ежеминутно, к сожалению, избежать таких случаев невозможно. Доводим до Вашего сведения, что солдат Ваагн Варданович Тахмазян жив и продолжает выполнять свои боевые задачи. Приносим свои извинения родным и близким солдата Тахмазяна”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации