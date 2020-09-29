Помпео подчеркнул, что насилие в нагорно-карабахском конфликте должно быть остановлено

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство “Reauters”.

Помпео в ходе своего визита на Крит заявил, что он ранее обсудил эти столкновения с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

“Министр иностранных дел и я коснулись нагорно-карабахского конфликта, в котором обе стороны должны прекратить насилие и работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и как можно скорее вернуться к предметным переговорам”, - сказал Помпео.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. Всего погибло 4 мирных жителя - 2 ребенка, 1 женщина - 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего в районе Варденис был убит один мирный житель. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 6 вертолетов, 50 БПЛА, 85 единиц бронетехники, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет. 29 сентября Армия обороны НКР заявила, что Азербайджан потерял еще 11 БПЛА, в том числе и один ударный, 1 единицу инженерной бронетехники, 4 БТР 82А, 5 танков.