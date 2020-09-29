Столтенберг призвал Грузию форсировать подготовку к вступлению в НАТО

НАТО призвала Грузию использовать все возможности для подготовки к членству в альянсе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией. Он подчеркнул роль Грузии в усилении позиций НАТО в Черноморском регионе, который альянс считает стратегически важным для своей безопасности.

"Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе", - сказал он и отметил, что страна "достигла больших успехов в реформировании армии" и проведении "демократических реформ, укреплении демократических институтов и гражданского контроля над армией и судебных преобразованиях", а также поблагодарил Тбилиси за отправку военных для участия в миссии НАТО в Афганистане.

"Новое сегодня заключается в том, что Грузия и НАТО работают вместе более тесно, чем когда-либо в прошлом. Мы сфокусированы на Черноморском регионе, развиваем наши морские возможности, береговую оборону Грузии, проводим визиты кораблей НАТО в грузинские порты. В наших переговорах мы подчеркиваем стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для государств НАТО. Сейчас мы изучаем, какие новые элементы мы можем добавить в наше военное сотрудничество. В частности, мы работаем над улучшением эффективности обмена данных с радаров о воздушном трафике в регионе, что хорошо для Грузии и стран НАТО", - пояснил Столтенберг.