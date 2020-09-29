В Чехии восстановят режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса

Правительство Чехии на внеочередном заседании в среду должно принять решение о восстановлении режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил журналистам во вторник глава кабмина Андрей Бабиш.

"На среду я назначил внеочередное заседание правительства, на котором мы, по предложению министра здравоохранения Романа Прымулы, должны одобрить введение режима чрезвычайной ситуации, - подчеркнул премьер. - Эпидемиологическая обстановка в республике вызывает острое беспокойство. Это (восстановление действовавшего с 12 марта до 17 мая режима ЧС - прим. ТАСС) необходимость".

Нижняя палата парламента республики, в которой правительство опирается на поддержку большинства депутатов, без задержек, как считают пражские политологи, будет утверждать инициативы властей, направленные на реализацию жестких мер по борьбе с коронавирусом. Представители оппозиции также высказываются за восстановление режима ЧС.

С начала пандемии общее количество инфицированных в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан, составило 65 883. За прошедшие почти семь месяцев от вызываемых коронавирусной инфекцией осложнений умерли 618 жителей Чехии. Эта цифра возросла на 12 по сравнению с предыдущим днем. Выздоровели 31 799 граждан. На данный момент в республике лечение проходят 33 466 пациентов с коронавирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии. Госпитализированы 820 больных. Состояние 187 из них медики оценивают как тяжелое.