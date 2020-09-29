Секретарь Совбеза проинформировал Патрушева о переносе конфликта на территорию Армении

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян провел телефонный разговор с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе секретаря Совета безопасности Армении.

Секретарь Совбеза коснулся ситуации на арцахско-азербайджанской границе, сообщил обстоятельства развязанной Азербайджаном войны, в том числе тенденцию переноса конфликта со стороны Азербайджана на территорию Республики Армения и факт того, что мишенью стало мирное население. Армен Григорян подчеркнул, что Армия обороны Арцаха а также Вооруженные силы Армении по всему периметру фронта блестяще выполняют все поставленные перед ними боевые задачи и держат ситуацию под полным контролем. Армен Григорян также отметил дестабилизирующую позицию Турции, отрицательно влияющую на региональную безопасность.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией и развитиями, подчеркнув необходимость мирного урегулирования конфликта.