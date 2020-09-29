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Турецкая пресса сообщает об отправке солдат в Азербайджан

Турецкая пресса сообщает об отправке солдат в Азербайджан

Турецкая пресса публикует еще один факт прямого участия Турции в развязанной Азербайджаном военной агрессии против Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», на сайте турецкой газеты “ Milliyet” опубликована статья “ Bayraktar поражает цели Армении”.

Заявление Министерства иностранных дел Турции о поддержке Азербайджана “Мы будем стоять за  Азербайджан, мы будем на его стороне, так как он захочет” внесло в повестку дня и вариант отправки войск. Согласно дипломатическим источникам, азербайджанским официальным лицам было четко сказано, что будет оказана всяческая помощь, в том числе и этот вариант. Было подчеркнуто, что приоритетом является безопасность энергетического коридора, также было отмечено, что при благоприятных условиях следует без колебаний вернуться за стол переговоров”, - говорится в статье.

В статье говорится, что вариант отправки войск в Азербайджан возможен только путем принятого президентом закона, который должен быть одобрен парламентом. “Источники ингормируют, что такой законопроект может быть основан на Соглашении о стратегическом партнерстве 2010 года между Турцией и Азербайджаном”.

Издание сообщает, что азербайджанская армия поражает армянские цели из зенитных орудий “Bayraktar TB2” турецкого производства.


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