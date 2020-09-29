Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас

Туристы, опрошенные представителями круизных компаний, рассказали, какой вид транспорта они считают сейчас наиболее безопасным. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Express.

Ассоциация, объединяющая британских организаторов паромных круизов, провела исследование среди пользователей и выяснила, что большинство путешественников в период пандемии с опаской относятся к туристическому транспорту.

Без опасений садится в самолет лишь четверть респондентов. Поездки на поездах кажутся безопасными 30 процентам опрошенных, на паромах – 32 процентам.

На паромах легко соблюдать социальную дистанцию, там множество отдельных помещений и постоянно циркулирует свежий воздух.

Также исследователи выяснили, что уровень обеспокоенности туристов почти не снизился даже летом, когда ситуация с коронавирусом была относительно благоприятной.

Три четверти потенциальных покупателей туров сказали, что отказались от международных поездок из-за опасений 14-дневного карантина по прилету, а 65 процентов изменили планы на отпуск, боясь последующего двухнедельного карантина на родине.