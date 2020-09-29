Судебное заседание по делу Кочаряна и остальных отложено, так как Сейран Оганян в Арцахе

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других, назначенное на 13:00 29 сентября отложено.

Как передает «Арменпресс», об этом адвокатской команде Кочаряна сообщили в аппарате председательствующей на заседании судьи Анны Данибекян.

“Согласно информации, основанием для подобного решения послужило заявление защитника Сейрана Оганяна Карена Межлумяна о том, что в эти дни напряженности на границе генерал-полковник Оганян находится в Республике Арцах”, - сообщают из адвокатской команды.

О дне и времени следующего судебного заседания будет предоставлена дополнительная информация.