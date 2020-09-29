Условия, которые США выдвигают России на переговорах о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), выгодны для обеих сторон, и итоговое решение зависит сейчас от действий Москвы. Такое мнение выразил во вторник специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который находится с визитом в Токио, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Условия, которые мы изложили России, хороши для обеих стран. Мяч сейчас находится на российской стороне", - приводит агентство Kyodo его слова. Биллингсли также подверг критике структуру ДСНВ, которая, как он отметил, затрагивает 90% ядерных вооружений США, 45% - у России и абсолютно никак не касается Китая.

Кроме того, спецпредставитель президента США выразил обеспокоенность тем, что Китай в прошлом году провел большое число испытаний баллистических ракет. "Угроза быстро нарастает", - добавил он.

Биллингсли находится с визитом в Японии. У него запланированы переговоры с замглавы японского внешнеполитического ведомства Такэо Мори. Ожидается, что в ходе предстоящих консультаций они обсудят вопросы, связанные с проблемами разоружения и контроля над вооружениями.