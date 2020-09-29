Время в Ереване: 11:07:36,   29 Сентябрь

Спецпредставитель США считает, что в переговорах по ДСНВ "мяч сейчас на стороне России"

Спецпредставитель США считает, что в переговорах по ДСНВ "мяч сейчас на стороне России"

Условия, которые США выдвигают России на переговорах о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), выгодны для обеих сторон, и итоговое решение зависит сейчас от действий Москвы. Такое мнение выразил во вторник специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который находится с визитом в Токио, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Условия, которые мы изложили России, хороши для обеих стран. Мяч сейчас находится на российской стороне", - приводит агентство Kyodo его слова. Биллингсли также подверг критике структуру ДСНВ, которая, как он отметил, затрагивает 90% ядерных вооружений США, 45% - у России и абсолютно никак не касается Китая.

Кроме того, спецпредставитель президента США выразил обеспокоенность тем, что Китай в прошлом году провел большое число испытаний баллистических ракет. "Угроза быстро нарастает", - добавил он.

Биллингсли находится с визитом в Японии. У него запланированы переговоры с замглавы японского внешнеполитического ведомства Такэо Мори. Ожидается, что в ходе предстоящих консультаций они обсудят вопросы, связанные с проблемами разоружения и контроля над вооружениями.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации