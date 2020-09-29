 На время будет прекращена газоподача некоторой части административного района Кентрон

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 1-го октября с 08:00 до 19:00 2 октября будет прекращено газоснабжение потребителей улиц Гераци, Ал.Манукяна, Чаренца, Айгестана, Саят-Новы, Ш.Таляна, Врацяна, Е. Кочара, Кочара, Вардананц, Заваряна и Каджазнуни административного района Кентрон и прилегающих общественных объектов разного назначения.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.