Для детей и их семей, нуждающихся в психологической поддержке, будет действовать горячая линия

В связи с военной ситуацией Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вместе с республиканскими и территориальными центрами психологической поддержки организует психологические услуги для детей, нуждающихся в этом. Как передает «Арменпресс», министерство сообщает, что в процесс будут вовлечены также и психологи школ, при наличии этого специалиста в учебном заведении.

“С этой целью будет действовать бесплатная горячая линия 08-0001-007 быстрого реагирования, направления или предоставления психологической службы детям и их семьям, находящимся в уязвимых группах. Вышеуказанная горячая линия действует также в рамках программы сотрудничества Министерства НОКС Армении и Азиатского банка развития, которую осуществляет Фонд детского развития. Она предназначена для оказания психологической помощи в связи с чрезвычайной ситуацией”, - говорится в заявлении министерства.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 50 БПЛА, 80 единиц бронетехники, включительно 1 танк, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.