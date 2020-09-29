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Встреча глав МИД Австралии, Индии, США и Японии пройдет в Токио 6 октября

Встреча глав МИД Австралии, Индии, США и Японии пройдет в Токио 6 октября

 Министры иностранных дел Австралии, Индии, США и Японии проведут четырехстороннюю встречу в Токио 6 октября. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

"В Токио 6 октября пройдет встреча министров иностранных дел Японии, США, Австралии и Индии. Также я намерен провести двусторонние переговоры с госсекретарем Майклом Помпео и другими моими коллегами", - сказал он.

По словам Мотэги, одной из главных тем встречи должно стать обсуждение сотрудничества в рамках обеспечения концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона, также на повестке дня борьба с распространением коронавируса.

Первая четырехсторонняя встреча глав МИД Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию Quad в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе.


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