Продолжим жить и тратить наши средства, обеспечивая поступления в госбюджет: Эдмон Марукян

Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян призывает жителей не ограничивать внутренний оборот нашего государства. Как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook он отметил, что нельзя ограничивать расходы.

“Армения уже два дня находится в военном положении. Все мы стали частью войны, однако я должен направить вам важное послание, которое, возможно, никто не захотел бы озвучить от своего имени. Мы не должны ограничивать внутренний гражданский оборот нашего государства, то есть, в пределах возможностей должны обеспечивать его, как и прежде, не храня деньги под под подушкой, а тратя на наши различные нужды, поскольку от этого генерируются налоговые средства, направленные на нужды государства, на обеспечении других первичных нужд нашей армии и государства. Таким образом, давайте попробуем продолжать жить и тратить наши средства по возможности так же, как и в мирное время, одновременно обеспечивая поступления в госбюджет, от которого мы берем на такие расходы, как хлеб солдата, вооружение и обеспечение тыла”, - отметил Эдмон Марукян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 4 вертолета, 50 БПЛА, 80 единиц бронетехники, включая танк, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.