Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в южной части Тайваня (КНР). Как передает Арменпресс, об этом сообщила сейсмологическая служба острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 09:14 по местному времени (04:14 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 43,9 км юго-западнее города Тайдун, очаг залегал на глубине 9,9 км под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Пиндун и Тайдун, а также в специальных муниципалитетах Гаосюн и Тайнань.

Остров Тайвань с населением 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне близ крупного тектонического разлома на дне Тихого океана.