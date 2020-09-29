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Европейские индексы - 28-09-20

Европейские индексы - 28-09-20

МОСКВА, 29 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.22% и составил 12870.87 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4729.66 пункта, британский FTSE вырос на 1.46% и составил 5927.93 пункта, а российский RTSI вырос на 0.19% и составил 1166.86 пункта.


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