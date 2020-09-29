Цены на цветные металлы - 28-09-20

ЛОНДОН, 29 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 2.13% и составила 1772.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.77% и составила 6584.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.72% и составила 1826.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.69% и составила 14460.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.80% и составила 17276.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.67% и составила 2407.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 17857.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.